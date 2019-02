"Roma" ganha Melhor Filme e Realizador nos BAFTA

Veja também:

“Roma” venceu o galardão de Melhor Filme do ano nos prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão (BAFTA), atribuídos este domingo.



O mexicano Alfonso Cuarón ganhou o prémio de Melhor Realizador pela sua prestação no filme “Roma”, uma produção da plataforma de streaming Netflix.

A película, filmada a preto e branco, conta a história de uma governanta e da família para a qual trabalha, no México dos anos 70. Recebeu o nome do bairro da Cidade do México, onde o realizador Alfonso Cuarón cresceu.

Rami Malek, que vestiu a pele do vocalista dos Queen, Fredy Mercury, venceu o prémio de Melhor Actor, pela sua interpretação em "Bohemian Rhapsody".

O filme “A Favorita” foi o outro grande destaque da noite. Arrecadou um total de quatro distinções.

Foi considerado o Melhor Filme Britânico, Olivia Colman ganhou o BAFTA para Melhor Atriz Principal, Rachel Weisz é a Melhor Atriz Secundária e também ganhou o prémio de Melhor Argumento.

Mahershala Ali foi distinguido com com o BAFTA para Melhor Ator Secundário, pelo seu papel no filme "Green Book – O Guia".

O prémio de Melhor Argumento Adaptado foi para o filme "BlacKkKlansman", do realizado Spike Lee.