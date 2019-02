Costinha pede desculpa aos adeptos do Nacional

O treinador do Nacional, Costinha, pediu desculpa aos adeptos do Nacional, pela derrota por 1-0 sofrida no terreno do Benfica.

Em declarações à Sport TV, após o jogo, Costinha sublinhou que o Benfica fez "uma belíssima exibição" e que a sua equipa fez "um jogo péssimo".

"A única coisa que quero dizer é pedir desculpa a todos os nacionalistas. O meu pensamento vai para eles. Não é uma situação normal, nem na minha carreira, nem no meu caráter. Têm toda a razão em criticar e dizer aquilo que disserem, têm toda a razão em exigir tudo aquilo que exigirem. O responsável sou eu", assumiu o técnico.



Costinha admitiu que não só o Benfica "jogou muito bem", como o Nacional jogou "muito mal" e sublinhou que a conversa com os jogadores, na sequência deste resultado, "será em privado".

Por fim, uma nota de esperança: "Há que saber dar a volta rapidamente. Estes 10-0 são uma humilhação, mas o campeonato não acabou hoje."