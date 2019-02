Após o 10-0, o que mais agradou a Bruno Lage: "A normalidade com que encarámos isto tudo"

O Benfica deu 10-0 ao Nacional, mas Bruno Lage apresentou-se sóbrio na zona de entrevistas rápidas e salientou que o que mais lhe agradou foi a "normalidade" com que a equipa encarou o engordar da goleada.

Em declarações à Sport TV, o treinador do Benfica elogiou o "bom jogo" das águias: "Sentimos desde o primeiro minuto que a equipa estava presente e queríamos jogar bem. O resultado é consequência disso."

"Agradou-me a forma como encarámos tudo com normalidade. Sabemos que é um resultado expressivo e os jogadores podem ficar na história, mas o que me deixa realmente satisfeito é a continuidade", frisou.

Bruno Lage mostrou-se solidário para com os jogadores e o treinador do Nacional, que "têm mais valor do que mostraram" frente ao Benfica.

"Também já estive do outro lado e quando há um primeiro golo cedo, depois o segundo e o terceiro, há um descontrolo emocional e as coisas acontecem assim. Há dias maus, agora é levantar a cabeça", encorajou.

Lage abordou, ainda, a estreia de Florentino Luís na equipa principal do Benfica, a estreia a titular de Ferro com um golo e o regresso de Jonas à competição, que foi coroado com um "bis".

"Nós conhecemos os jogadores, é dar-lhes a oportunidade de crescer neste patamar. Da mesma forma que vi o Florentino a fazer os desarmes a que já nos habituou, também vi o Jonas, com 34 anos, a recuperar bolas no meio-campo defensivo. Estou satisfeito com os mais novos e com os mais velhos. O mérito é dos jogadores, eles é que fazem história e esta vitória é inteiramente deles", enalteceu o treinador do Benfica.