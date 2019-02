Adversário do Benfica na Europa vence

O Galatasaray venceu em casa o Tranzonspor, por 3-1, em jogo do campeonato turco de futebol, que antecede a receção ao Benfica para a Liga Europa.

A equipa de Istambul, que aproveitou o empate do líder e ficou a seis pontos do Basaksehir, garantiu o triunfo com um golo do senegalês Mbaye Diagne, de grande penalidade, aos 19 minutos, e um 'bis' do marroquino Belhanda, aos 44 e 52.

O Trabzonspor, que não contou com o lateral português João Pereira, lesionado, ainda tinha empatado aos 30 minutos, por Rodallega.

Na quinta-feira, o Galatasaray, que não contará com o reforço Mitroglou, que não foi inscrito, recebe o Benfica na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, depois de ambas as equipas terem sido relegadas da 'Champions'.

Os turcos integravam o grupo do FC Porto, e ficaram atrás de 'dragões' e dos alemães do Schalke 04.

O jogo de quinta-feira, na Arena de Istambul, tem início marcado para as 17h55 (horas de Lisboa).