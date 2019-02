Rui Costa termina Volta à Comunidade Valenciana em 10.º

O ciclista espanhol Ion Izaguirre (Astana) confirmou a vitória na Volta à Comunidade Valenciana, após a quinta e última etapa, enquanto Rui Costa (UAE-Emirates) fechou a corrida no décimo lugar e foi o melhor português.

A derradeira tirada, com 88,5 quilómetros entre Paterna e Valência, foi ganha pelo holandês Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), que se impôs num apertado 'sprint' ao norueguês Alexander Kristoff (UAE-Emirates) e ao italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

Ion Izaguirre chegou na 16.ª posição, inserido no grupo da frente, tal como o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), campeão do mundo, que cortou a meta em 25.º e teve de se contentar desta vez com o segundo lugar da geral, depois dos triunfos em 2004, 2007 e 2018.

Valverde e o também espanhol Pello Bilbao (Astana), que completou o pódio final, ficaram a sete segundos do vencedor, enquanto Rui Costa ficou a 48 segundos e Nelson Oliveira (Movistar), que foi o segundo melhor luso, concluiu no 12.º posto, a 59 segundos.

Samuel Caldeira (W52-FC Porto) foi o melhor português na etapa, ao terminar em 11.º, com o mesmo tempo do vencedor, em 1:50.17 horas, tal como Edgar Pinto (27.º), que foi o melhor 'dragão' na geral, concluindo em 33.º, a 2.48 minutos. Já Amaro Antunes (CCC) manteve o 28.º posto, a 2.19.