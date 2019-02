"Grande evasão" de chimpanzés no Zoo de Belfast

Um grupo de chimpanzés conseguiu escapar do seu recinto no jardim zoológico de Belfast, na Irlanda do Norte. É a segunda fuga nas últimas semanas.



Os primatas aproveitaram o ramo de uma árvore caído, na sequência de um temporal, que utilizaram como escada para saltar o muro com cerca de três metros de altura.

O momento da grande fuga foi filmado por visitantes do zoo de Belfast.

Fonte do jardim zoológico disse à BBC que os chimpanzés acabaram por regressar ao seu recinto acompanhados pelos tratadores.

Esta é a segunda fuga em poucas semanas, depois de um panda vermelho ter sido encontrado num jardim a cerca de um quilómetro do zoo de Belfast.