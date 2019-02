Mónaco traído por um penálti nos descontos

O Mónaco, de Leonardo Jardim, sofreu um golo ao minuto 93 e empatou 2-2 diante do Montpellier.

Gelson Martins estreou-se a marcar em França e o conhecido Radamel Falcao apontou o outro tento da equipa do Principado.

Já Gaetan Laborde e Andy Delort marcaram para os donos da casa, o último de grande penalidade, nos descontos, numa bola que Subasic quase defendeu.

Jemerson ainda foi expulso e que o Mónaco terminou reduzido a dez unidades, num jogo em que também atuou Adrien Silva.

Em caso de vitória, a equipa do Mónaco teria saído dos lugares de despromoção.

Noutro jogo do campeonato francês marcou um conhecido do futebol português: Waris, ex- FC Porto, marcou pelo Nantes, que perdeu 2-4 em casa diante do Nimes.

Por sua vez, o Toulouse empatou 1-1 com o Reims.