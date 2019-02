I Liga

Benfica de nota 10 coloca-se a um ponto do FC Porto

10 fev, 2019 - 15:45 • Inês Braga Sampaio

Benfica 10-0 Nacional. Na noite do aniversário de Chalana, eterno número 10 da Luz, e do regresso de Jonas, o atual portador da camisola, o Benfica deu, literalmente "dez a zero" ao Nacional. Os insulares assinaram uma exibição para jamais recordar, frente a uma águia arrasadora, que assinou números históricos. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.