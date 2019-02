Cinco exigências dos Trabalhistas para dizer ’sim’ ao Brexit

Veja também:

Bastam cinco cedências para que Jeremy Corbyn apoie o acordo de Theresa May para o Brexit. O líder do Partido Trabalhista, atualmente na oposição, escreveu uma carta à primeira-ministra britânica na qual apresentou cinco exigências do seu partido para dizer “sim” ao divórcio com a União Europeia.

Eis as cinco exigências do Partido Trabalhista:

Uma união aduaneira permanente e que abranja todo o país Um alinhamento próximo com o mercado único europeu, sustentado por instituições e obrigações partilhadas Que os direitos e proteções britânicas em matérias como o trabalho e ambiente nunca fiquem abaixo das regras europeias Manter a participação do Reino Unido em agências da União Europeia e programas de financiamento europeu, incluindo em domínios como o ambiente, a educação e a regulamentação industrial Continuidade da cooperação com a UE em matéria de segurança, incluindo o acesso ao mandado de detenção europeu

Na mesma carta, Jeremy Corbyn pediu que estas exigências devem ser legisladas antes da saída do Reino Unido da União Europeia.

O líder da oposição reiterou ainda que não quer uma “fronteira rígida” na Irlanda do Norte, acrescentando que devem ser dados todos os passos para evitar um Brexit sem acordo.

No mês passado, os deputados britânicos rejeitaram o acordo original negociado entre Londres e Bruxelas e pediram mudanças no tratado. A saída do Reino Unido da UE está marcada para 29 de março.