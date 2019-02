Emiliano Sala. Adeptos do Southampton imitam avião em jogo com o Cardiff

O Southampton admite banir dois adeptos do clube, que durante o jogo com o Cardiff tiveram atitude provocatória em referência à morte de Emiliano Sala. O avançado argentino desapareceu num acidente de avião, no mês passado, e o seu corpo foi encontrado, sem vida, na passada quinta-feira.

Os dois adeptos em questão foram fotografados e filmados a fazer gestos para os adeptos do Cardiff a imitar um avião, durante a derrota dos "saints" diante dos galeses, por 2-1, no sábado. Em comunicado no site oficial, o Southampton confirmou que os dois adeptos foram detidos durante a partida.

"Este tipo de comportamento não tem lugar neste desporto e não será tolerado no St Mary's [estádio do Southampton]", pode ler-se no comunicado.

O Southampton garante que ajudará a polícia de Hampshire a identificar os dois indivíduos: "O clube irá assumir uma posição extremamente firme contra qualquer pessoa envolvida e pretende banir os sócios identificados."

Antes do jogo, foi feito um minuto de silêncio em honra de Sala, cuja morte foi confirmada na passada quinta-feira.