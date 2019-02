​Pedro Santana Lopes traz para o seu núcleo duro ex-militantes do PSD

Pedro Santana Lopes, líder do recém-criado partido Aliança, trouxe para o núcleo duro na liderança nomes fortes do seu antigo partido, o PSD. Dos sete vice-presidentes que compõe a direção, três são nomes históricos dos social-democratas: Rosário Águas, ex-secretária de Estado, António Martins da Cruz, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e Carlos Pinto, antigo presidente da Câmara do PSD.

António Martins da Cruz é embaixador e foi ministro dos Negócios Estrangeiros do XV Governo Constitucional, chefiado por Durão Barroso, entre 2002 e 2003. Rosário Águas, que, nos governos PSD, foi secretária de Estado da Habitação (2003-2004), da Segurança Social (2004) e da Administração Pública (2004-2005), ocupa outra das da vice-presidências, assim como o antigo presidente social-democrata da Covilhã Carlos Pinto.

O fundador do partido, Pedro Santana Lopes, ocupa o lugar de presidente da Direção Política Nacional, órgão para o qual são propostos sete vice-presidentes e também Pedro Carvalho Cirilo, como diretor executivo.

Ana Pedrosa Augusto, Bruno Ferreira Costa, Carlos Poço e João Borges da Cunha são outros vice-presidentes.

A Comissão Política Nacional integra também representantes para as Regiões Plano (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores), assim como um representante para a Europa e outro para o Resto do Mundo.

Já para o Senado, a lista de Pedro Santana Lopes integra 30 nomes, sendo o primeiro deles o de João Pedro Varandas, advogado e irmão do atual presidente do Sporting.

A reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, vai permanecer como presidente da Mesa do Congresso, segundo a lista em votação, enquanto José Pereira da Costa fica como presidente da Comissão Jurisdicional e Sónia Carreira da Conceição como presidente do órgão da auditoria.

Um senado à americana

Apesar de confessar que “como o diabo da cruz” de nomear listas, por entender que se cometem sempre injustiças nesse processo selectivo, Santana Lopes considera que a lista única apresentada por si no primeiro congresso do partido de que é fundador é equilibrada e representativa. Isto, entende o antigo líder do PSD, graças a um sistema inspirado no modelo federal dos EUA.

“No Senado há 30 eleitos e dois por cada distrito e três por cada região autónoma. Na Direção Política Nacional há dois por cada região plano, além do presidente e dos vice-presidentes e do diretor executivo”, exemplificou.

Segundo Santana Lopes, “isto é inédito, com franqueza”, mas, à semelhança do sistema norte-americano, em que “cada estado federado tem dois representantes independentemente do número da população”, esta solução “permite assegurar a participação das zonas mais desprotegidas” do país nos “centros de decisão” da Aliança.

Nas suas declarações aos jornalistas, Santana Lopes frisou também que procurou “assegurar a chamada intergeracionalidade” no partido e apelou a “uma maior participação das mulheres na vida política”.

Além disso, deixou um recado para os jovens: “A Aliança agora vai começar a trabalhar na sua academia, na Aliança Jovem, muito virada para a formação, mas abrindo as portas aos jovens”.

Propostas ousadas em tempos complicados



Questionado sobre que ideias tem para o país, Pedro Santana Lopes promete "propostas ousadas na saúde, na segurança social, a questão europeia" e defendeu a necessidade de Portugal se voltar mais para si próprio.

"É bom que nós, portugueses, tenhamos a noção disto. A Europa e o mundo vivem uma hora muito complicada. Há sinais de ameaça à paz e à estabilidade como não havia há muito tempo. Acho que Portugal tem que saber cuidar de si. Porque está a voltar um tempo em que os estados voltarão cada vez mais a querer saber de si próprios. Feliz ou infelizmente, acho que essa é a tendência. Portugal tem também de olhar para si próprio, ainda que empenhado na construção europeia", defendeu Santana Lopes.