Morreu Fernando Peres, antigo jogador do Sporting

O antigo jogador do Sporting Fernando Peres morreu, este domingo, aos 77 anos. A notícia foi confirmada pelo filho na rede social Facebook.

Batural de Algés, representou o Sporting enquanto jogador entre 1965 e 1973, com uma passagem pela Académica pelo meio (1968/69). Foi campeão pelos leões nas épocas de 1965/66 e 1969/70.

De leão ao peito, sagrou-se campeão nacional por duas ocasiões e venceu duas Taças de Portugal. Chegou ainda a ser campeão brasileiro pelo Vasco da Gama, em 1974. Foi internacional português em 27 ocasiões, apontando quatro golos.

Como treinador, orientou Peniche, União de Leiria, Vitória de Guimarães, Estoril, Sanjoanense e Atlético.

Em junho do ano passado, o antigo jogador e treinador, que marcou a carreira de atleta no Sporting, disse à Renascença que se sentiu aliviado com a destituição de Bruno de Carvalho, que apelidou de “monstro e louco”.