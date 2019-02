Morreu Fernando Peres, antiga glória do Sporting

O antigo jogador do Sporting Fernando Peres morreu, este domingo, aos 76 anos. A notícia foi confirmada pelo filho na rede social Facebook.

Também jogou durante uma temporada no FC Porto.

No Brasil, em fase final de carreira, passou por Vasco da Gama, Sport Recife e Treze.

Natural de Algés, começou no Belenenses e depois transferiu-se para o Sporting, onde jogou entre 1965 e 1973, com uma passagem pela Académica pelo meio (1968/69).

Foi internacional português em 27 ocasiões, apontando quatro golos. Alcançou o terceiro lugar no campeonato do mundo de 1966, na mítica seleção dos "magriços".

Chegou ainda a ser campeão brasileiro pelo Vasco da Gama, em 1974, e ganhou o campeonato de Pernambuco com o Sport Recife, em 1975.

O Sporting Clube de Portugal já lamentou a morte de Fernando Peres e endereçou condolências à família do antigo jogador e treinador.

"Fernando Peres, ex-Glória e Campeão Nacional pelo nosso Clube, faleceu este domingo, aos 77 anos. Fernando Peres chegou à equipa Leonina em 1965, onde venceu o Campeonato Nacional e a Taça de Honra. Depois de uma breve passagem pela Académica, o atleta voltou ao Sporting para conquistar novo título de Campeão Nacional, em 1970, e a Taça de Portugal, em 1971. ‪À família e amigos enlutados, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências", refere o clube de Alvalade nas redes sociais.

O Belenenses também já reagiu à morte de Fernando Peres, recordando a passagem do médio pelo clube.

O Benfica, também no seu site, "apresenta as mais sentidas condolências pelo triste falecimento de Fernando Peres a toda a sua família e ao Sporting", sublinhando que "na memória de todos fica um atleta de exceção, um internacional que permanecerá na história do futebol português".



O corpo estará em câmara ardente a partir das 17h00, na Igreja de Santo António de Nova Oeiras. A missa de corpo presente realiza-se segunda-feira às 13h00 e seguirá depois para o crematório do cemitério de Barcarena.

[notícia atualizada às 16h56]