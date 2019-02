Vêm aí os Grammy. Veja quem lidera as nomeações

Kendrick Lamar e Drake estão ambos nomeados para três das quatro categorias principais: Gravação do Ano (“All the stars” e “God’s Plan”, respetivamente), Álbum do Ano (banda sonora de “Black Panther” e “Scorpion”) e Canção do Ano (“All the stars” e “God’s Plan”).

O ‘rapper’ norte-americano Kendrick Lamar, que já atuou duas vezes em Portugal (em 2014 no Porto e em 2016 em Lisboa) lidera a corrida aos prémios com oito nomeações, seguido do canadiano Drake, com sete.

Os prémios norte-americanos de música Grammy são entregues este domingo à noite em Los Angeles, nos Estados Unidos, com Kendrick Lamar e Drake a lideraram as nomeações.

Para o Grammy de Gravação do Ano estão também nomeados Cardi B, Bad Bunny e J Balvin (“I Like It”), Brandi Carlile (“The Joke”), Childish Gambino (“This is America”), Lady Gaga e Bradley Cooper (“Shallow”), Post Malone com 21 Savage (“Rockstar”), Zedd, Maren Morris e Grey (“The Middle”).

Dos nomeados nesta categoria, é provável que pelo menos um não compareça na cerimónia: o ‘rapper’ 21 Savage, detido a 03 de fevereiro em Atlanta pela autoridade de imigração e alfandegária norte-americana (ICE, na sigla em inglês).

Segundo a ICE, 21 Savage, nascido Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, é um cidadão britânico que entrou nos Estados Unidos de forma legal em julho de 2005, mas ultrapassou o prazo do visto, que expirou em 2006.

Condenado por posse de droga em 2014, 21 Savage foi agora encaminhado para um processo de deportação. Entretanto, o ‘rapper’ e produtor Jay-Z pediu ao seu advogado para acompanhar o caso, embora 21 Savage não pertença à editora Roc Nation.

Entretanto, além de Jay-Z, outras personalidades, entre as quais a cantora Cardi B e a congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez, demonstraram publicamente apoio a 21 Savage.

A música “Rock Star”, de Post Malone e que conta com a participação do ‘rapper’, está ainda nomeada na categoria Melhor Performance Rap/Cantado (para uma performance a solo ou colaborativa que contenha elementos de melodias r&b e rap).

Pelo Grammy de Álbum do Ano, além de Drake e Kendrick Lamar, competem ainda Cardi B, com “Invasion of privacy”, Brandi Carlile, com “By the way, I forgive you”, H.E.R., com “H.E.R.”, Post Malone, com “Beerbongs & Bentleys”, Janelle Monáe, com “Dirty Computer” e Kacey Musgraves, com “Golden Hour”.

O Grammy de Canção do Ano será disputado também por Ella Mai (“Boo’d Up), Shawn Mendes (“In my blood”), Brandi Carlile (“The joke”), Sed, Maren e Grey (“The middle”), Lady Gaga e Bradley Cooper (“Shallow”) e Childish Gambino (“This is America).