Grua cai em cima de casas e corta rua no centro do Porto. Duas estudantes ficam desalojadas

10 fev, 2019 - 09:39 • Rui Barros, com Lusa

No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, PSP, Proteção Civil e INEM. Grua caiu em cima do telhado de um prédio de habitação e de vários armazéns de uma fábrica desactivada.