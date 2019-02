Itália. Nápoles empata e pode ver Juve fugir

O Nápoles empatou 0-0 com a Fiorentina e pode ver aumentar o atraso para a Juventus, no campeonato italiano de futebol, para 11 pontos, caso a equipa de Cristiano Ronaldo vença no domingo em Sassuolo.

A partida no estádio Artemio Franchi, para a 23.ª jornada, fica marcada pela lesão do internacional português Mário Rui, que teve de ser substituído logo aos cinco minutos de jogo.

Segundo o treinador dos napolitanos, Carlo Ancelotti, tudo aponta para "uma lesão muscular", que o irá impedirá de jogar na próxima quinta-feira com o FC Zurique, para a Liga Europa.

Com este 'tropeção', o Nápoles chega aos 52 pontos, quando a Juventus, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, já tem 60.

O Inter é o terceiro posicionado, já distante com 43 pontos, tendo passado em Parma por 1-0 - único golo da partida para o argentino Lautaro Martínez, aos 79 minutos.

Bruno Alves foi titular pelo Parma e no Inter jogaram João Mário, que saiu aos 77 para dar entrada ao marcador do golo, e Cedric Soares, lançado no jogo aos 93 minutos.