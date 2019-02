Andebol. FC Porto em vantagem na Europa

O FC Porto recebeu e bateu o Cuenca, de Espanha, por 37-26, na ronda inaugural do Grupo C da Taça EHF, a segunda prova do calendário europeu de andebol.

O guarda-redes portista, o cubano Alfredo Quintana, foi a grande figura deste encontro e, em especial na primeira parte, foi mesmo decisivo para travar o ímpeto ofensivo inicial do conjunto espanhol e permitir à sua equipa chegar aos primeiros 20 minutos a vencer por 9-8.

Sétimo classificado do campeonato espanhol, o Cuenca entrou bem, chegou mesmo liderar o marcador (3-4, 5-6, 6-7 e 7-8) e só não foi mais longe porque Quintana esteve ao mais alto nível.

O destino do jogo ficou traçado nos dez minutos finais do primeiro período, em que o FC Porto dominou por completo, impôs um ritmo elevado e marcou 11 golos contra apenas quatro do seu adversário, que teve no brasileiro Dutra Ferreira a sua unidade de maior rendimento.

Na segunda parte, o FC Porto confirmou a sua superioridade a nível ofensivo, com o extremo António Areia inspirado, e também defensivo, Quintana manteve-se em grande plano e o Cuenca jamais deu mostras de conseguir inverter a situação.

Com um andebol por vezes exuberante, os 'dragões' apresentaram também uma dimensão física, através de jogadores como Alexis Borges e Daymaro Salina, que fez muita mossa no Cuenca.

Aos 20 golos marcados até ao intervalo, o FC Porro somou mais 17 na segunda metade e o Cuenca conseguiu 14, tirando partido das muitas substituições que o treinador portista efetuou e do abrandamento claro do rimo de jogo.

O resultado espelha bem a superioridade evidenciada pelo FC Porto e baseada na sua grande condição física, no seu poderio atlético e ofensivo e numa agressividade defensiva que só Dutra Ferreira logrou superar, com dez golos marcados.