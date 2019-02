Futsal. Portugal volta a golear

A seleção feminina de futsal venceu a Hungria, por 6-0, em jogo de preparação para o Campeonato da Europa da modalidade, que se realiza em Gondomar, entre 15 e 17 de fevereiro.

A formação lusa repetiu o triunfo de sexta-feira, frente ao mesmo adversário, mas não conseguiu ser tão eficaz como no ensaio anterior, em que marcou nove golos, apesar de hoje ter criado várias oportunidades para tal.

As comandadas de Luís Conceição demoraram pouco mais de 20 segundos para inaugurar o marcador, por Janice Silva, encaminhando o triunfo, pouco depois, com 2-0 apontado por Jenny.

Perante um adversário de um claro patamar inferior, as lusas não tiveram dificuldades em manter o jogo controlado, revelando maior vocação ofensiva, mas acabaram por pecar na finalização, desperdiçando várias chances.

As húngaras, que na primeira parte tinham feito apenas um remate à baliza portuguesa, não conseguiram melhorar a prestação para o segundo tempo, período em que Portugal voltou a controlar, mas, desta feita, com a mira mais afinada.

Inês Fernandes, Carla Vanessa e Sara Ferreira provaram-no com jogadas de belo efeito, que deram tons de goleada à vantagem, numa toada em crescendo, fechada com o sexto golo, num 'bis' de Janice Silva, neste oitavo e último jogo de preparação antes do Europeu.

O selecionador português teve oportunidade de ver em ação todo o grupo em ambiente competitivo, testando soluções para o jogo de estreia no Europeu, em 15 de fevereiro, na meia-final, frente à Ucrânia, no mesmo em dia em que a Espanha defronta a Rússia.

As quatro equipas voltam, depois, a defrontar-se em 17 de fevereiro, igualmente no Pavilhão Multiusos de Gondomar, no jogo da final e da atribuição do terceiro lugar.

Marcadores:

1-0 Janice Silva

2-0 Jenny

3-0 Inês Fernandes

4-0 Carla Vanessa

5-0 Sara Ferreira

6-0 Janice Silva