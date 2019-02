Bruno Lage lembra que Benfica “ainda está em desvantagem” para o FC Porto

O treinador do Benfica, Bruno Lage, relativizou uma motivação extra peloempate do líder FC Porto com o Moreirense (1-1), para o desafio contra o Nacional, da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa realizada no centro de estágio do Seixal, o técnico lembrou que a equipa continua na perseguição aos ‘dragões’, mesmo que vença o conjunto madeirense no domingo, em casa, e centrou o discurso na concentração sobre a evolução dos jogadores.

"A motivação tem de ser máxima e a nossa direção é olhar para aquilo que é nosso. No último jogo com o Sporting, a pressão colocada por mim era na tarefa e na nossa forma de jogar. Ainda estamos em desvantagem para o Porto, temos uma desvantagem de quatro pontos e temos de entrar em campo determinados, assim é que conseguimos os pontos", afirmou.

Desafiado a considerar a sua equipa como a que pratica atualmente o melhor futebol em Portugal, Bruno Lage limitou-se a dar conta da satisfação pelo percurso feito pelos jogadores desde que foi escolhido para o comando técnico, após a saída de Rui Vitória.

"Fujo sempre às comparações. Olho para nós e o que tenho visto é a nossa evolução, e isso deixa-me satisfeito. Fizemos uma boa evolução num mês, com pouco tempo para treinar", frisou, enaltecendo a "dinâmica muito boa" que se criou desde o primeiro dia e sublinhando que "está toda a gente dedicada e a pensar mais no nós do que no eu".

Sobre o adversário desta 21.ª ronda, o treinador teceu elogios à formação comandada por Costinha, apontando, sobretudo a sua "competitividade" e o prazer de ter a bola, bem como o domínio dos sistemas táticos 4x3x3 e 4x4x2.

João Félix "está crescer"

As atenções que recaíram sobre o jovem João Félix nas últimas semanas mereceram também a análise de Bruno Lage, que assegurou que a pressão mediática sobre o avançado de 19 anos não alterou a sua atitude nos treinos ou nos jogos.

"Com o que tem sido o registo dele, quer em jogo, quer em treino, acho que lhe está a passar ao lado. Sinto-o determinado, com um à vontade muito grande que não é de um menino de 19 anos e sim de um homem pronto para o que aí vem. É verdade que está a crescer, mas sinto-o com uma maturidade muito acima da média", declarou.

Em paralelo, o técnico confirmou que o jovem central Ferro, que se estreou frente ao Sporting, no triunfo (2-1) para a Taça de Portugal por força da lesão de Jardel, estará novamente convocado, tal como o avançado brasileiro Jonas, que pode assim, finalmente, fazer os primeiros minutos sob o seu comando. Em sentido inverso, o médio Fejsa permanece fora da convocatória.

O desafio entre o Benfica, segundo classificado, com 47 pontos, e o Nacional, 14.º, com 20 pontos, está marcado para este domingo, às 17h30, no Estádio da Luz.