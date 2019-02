Final da Taça antecipada e jogos da Liga suspensos por causa das eleições

O Governo, Liga e Federação Portuguesa de Futebol chegaram a acordo para alterações no calendário de jogos devido às eleições europeias e legislativas.

De acordo com o jornal "Público", que cita o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, a final da Taça de Portugal será antecipada um dia, para não coincidir com a data das eleições europeias, marcadas para o dia 26 de Maio. Já no fim de semana das legislativas, previstas para 6 de Outubro, não haverá jogos, havendo a possibilidade dessa pausa ser aproveitada para trabalho das seleções nacionais.

O Governo admitia, no limite, aprovar legislação para evitar uma sobreposição de calendário entre jogos de futebol e eleições, mas segundo o secretário de Estado da tutela, o acordo entre a Liga, Federação Portuguesa de Futebol e Governo foi conseguido sem qualquer imposição legal.

Caso a data da final da Taça de Portugal se mantivesse, seria a quarta vez consecutiva que se realizava um jogo de futebol em dia de eleições.