Hanói recebe segunda cimeira Trump-Kim

O Presidente norte-americano anunciou esta sexta-feira que a nova cimeira com o líder da Coreia do Norte vai realizar-se em Hanói, a capital do Vietname.

“Estou ansioso para ver o Presidente Kim e promover a causa da paz”, sublinhou Donald Trump.

O programa nuclear da Coreia do Norte será o tema central desta segunda cimeira entre os dois chefes de Estado.



Noutra mensagem publicada esta sexta-feira no Twitter, o Presidente norte-americano elogiou o seu homólogo norte-coreano, líder do país mais fechado do mundo, com um historial de desprezo pelos direitos humanos.

“A Coreia do Norte, sob a liderança de Kim Jong-un, tornar-se-á uma grande potência económica. Ele pode surpreender alguns, mas não vai me surpreender, porque eu fiquei a conhecê-lo e entendo completamente o quão capaz ele é. A Coreia do Norte vai tornar-se num tipo diferente de Rocket - um económico”, escreve Trump.