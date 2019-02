Futsal. Portugal goleou na preparação para Europeu feminino

Portugal goleou a Hungria por 9-0, no primeiro de dois jogos com a seleção magiar de preparação para o Europeu de futsal feminino, a ser disputado entre 15 e 17 de fevereiro, em Gondomar.

A equipa portuguesa demorou pouco mais de um minuto a abrir o marcador, face a um 'cinco' da Hungria a mostrar dificuldades na circulação de bola.

E depois de Janice Silva ter inaugurado o marcador e Pisco ter ampliado, Fifó surgiu também a finalizar, antes de construir a jogada que Jenny transformou no quarto golo de Portugal.

De outra boa jogada na área magiar surgiu o quinto tento português, num autogolo de Ganczer, ficando guardado para os instantes finais antes do intervalo a entrada de Carla Vanessa na lista de marcadoras, fixando o resultado ao intervalo.

Com as húngaras, na segunda parte, a repetirem as insuficiências e a quase não rematarem à baliza portuguesa, o 'cinco' nacional continuou a ensaiar várias jogadas, ampliando o marcador por Cátia Morgado, antes de Lídia Moreira 'bisar', fixando o resultado final em 9-0.

Este foi o sétimo jogo de preparação para o Europeu, depois das partidas com a Espanha, em Tenerife, com derrota por 4-3 e vitória por 2-1, com a Rússia, na Nazaré, com dois triunfos, por 1-0 e 4-0, e duas goleadas à Eslovénia, no Funchal, por 11-0 e 13-0.

A seleção lusa volta a defrontar a Hungria, no sábado, às 18h00.

O jogo das meias-finais do Europeu, frente à Ucrânia, está agendado para 15 de fevereiro, às 21h45.

Marcadoras:

1-0 Janice Silva

2-0 Pisco

3-0 Fifó

4-0 Jenny

5-0 Ganczer (autogolo)

6-0 Carla Vanessa

7-0 Cátia Morgado

8-0 Lídia Moreira

9-0 Lídia Moreira