Fernando Fonseca ruma ao Zorya em definitivo

Fernando Fonseca, lateral direito internacional sub-21, vai trocar o FC Porto pelo Zorya, segundo apurou a Renascença.

De acordo com as informações recolhidas, o defesa do 21 anos vai assinar um contrato válido por duas temporadas e meia com o clube ucraniano, atual 4º classificado do campeonato.

Fonseca chegou a ser cobiçado pela Juventus, no mercado de verão, e pelo Celtic, em janeiro. O interesso do campeão escocês era real, mas não se materializou numa proposta concreta.

O lateral direito estreou-se na I Liga na temporada passada, por empréstimo do FC Porto ao Estoril, clube pelo qual somou 19 partidas. Esta época, sem espaço na equipa principal, disputou apenas cinco jogos na equipa B dos dragões.