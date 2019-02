Miguel Oliveira bate melhor tempo pessoal no último dia de testes na Malásia

O piloto português Miguel Oliveira terminou os três dias de testes da MotoGP no circuito de Sepang, na Malásia, com o melhor tempo pessoal. O luso, da equipa Tech3, satélite da KTM, terminou o dia na 19ª posição.

Oliveira fez apenas 38 voltas, mas retirou quase um segundo ao melhor tempo, conseguido na quarta-feira, primeiro dia de testes. A melhor volta do piloto luso, em estreia na MotoGP, foi de 1.59,949 minutos, a cerca de 1,7 segundos do piloto mais rápido, Danilo Petrucci, da Ducatti.

Em declarações, Miguel Oliveira mostrou-se satisfeito com os resultados obtidos no teste: "Demos um passo em frente. E este foi um dos dias mais competitivos em Sepang, com seis pilotos abaixo do recorde do circuito, o que é uma loucura, mas estou satisfeito".

"O meu alvo era a melhor das KTM e terminámos a três décimas do Johann Zarco, que leva três anos em MotoGP. O Espargaró tem ainda mais e já conta três anos na KTM. Sinto que me adaptei bem à mota e que trabalhei bem com a equipa", adicionou.

A MotoGP volta aos testes nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, no circuito do Losail, no Catar, onde decorrerá o primeiro Grande Prémio da nova temporada, no dia 10 de março.