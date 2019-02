Vancouver Whitecaps interessado no regresso de Fredy Montero

Fredy Montero está em fim de contrato com o Sporting e o futuro do avançado colombiano pode passar pelo regresso ao Vancouver Whitecaps.

O interesse do clube da MLS foi admitido pelo treinador da equipa, Marc dos Santos, em altura de pré-época no campeonato americano: "Quero mais dois avançados. O Montero é jogador do Sporting, e já passou pelo nosso clube. Gosto dele, é possível".

O internacional colombiano está sem espaço no Sporting, após a chegada de Luiz Phellype, proveniente do Paços de Ferreira. O atual vínculo de Montero com o clube leonino termina em junho.

Montero já disputou cinco temporadas na MLS, quatro delas ao serviço do Seattle Sounders, entre 2009 e 2012, e mais recentemente, precisamente no Vancouver Whitecaps, em 2017.