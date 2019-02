Oliveirense-Mafra vai ser disputado no Estádio do Mar

A Oliveirense anunciou, esta sexta-feira, que a partida frente ao Mafra, a contar para a 21ª jornada da II Liga, vai decorrer no Estádio do Mar, casa emprestada à equipa de Oliveira de Azeméis, devido às más condições do relvado do Estádio Municipal de Aveiro.

Em comunicado, a Oliveirense anunciou que o relvado Estádio Municipal de Aveiro, casa emprestada para a temporada, está sem condições para receber o jogo da frente ao Mafra: "É a solução encontrada pela direção da Oliveirense para fazer face a este problema que impede a realização do jogo nas condições mínimas para os atletas e de acordo com os pressupostos da Liga Portugal para a boa prática do futebol", pode ler-se.

O clube do segundo escalão mostra o desagrado pela "agudização do mau estado do relvado nos últimos meses, impedindo inclusivamente que a equipa realize treinos nesse mesmo estádio". A direção anunciou ainda que reuniu com os responsáveis pelo Estádio Municipal de Aveiro para ser discutida uma solução.

A Oliveirense deixou ainda um agradecimento ao Leixões pela cedência do Estádio do Mar. "As boas relações entre os dois clubes foram determinantes para que uma solução de última hora fosse rapidamente encontrada", pode ler-se.

A partida entre a Oliveirense e o Mafra está marcada para domingo, às 15h00.