Sporting prepara Feirense com três nomes no boletim clínico

O Sporting arrancou, esta sexta-feira, a preparação para a deslocação ao Feirense, com várias baixas na sessão de treino.

Os titulares da partida no Estádio da Luz frente ao Benfica limitaram-se a realizar trabalho recuperação, à exceção do guarda-redes Renan Ribeiro, que treinou com o restante plantel.

Para além dos titulares, juntam-se três ausências do boletim clínico: Nani (tratamento ao estiramento na região inguinal direita), Mathieu (programa diferenciado de gestão física devido a fadiga muscular e descompensação muscular) e Battaglia (tratamento e recuperação).

O Sporting termina a preparação para a deslocação a Santa Maria da Feira no sábado, às 10h30. Às 13h00, Marcel Keizer fará a habitual conferência de imprensa de antevisão.

O Feirense-Sporting está marcado para domingo, às 20h00, no Estádio Marcolino de Castro, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.