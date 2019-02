Cris confiante na manutenção. "Temos qualidade para ficar na I Liga"

Cris Santos, capitão do Feirense, acredita na manutenção da equipa fogaceira na I Liga, e fala em boas impressões nos primeiros dias de trabalho com o novo treinador Filipe Martins. Em declarações no site do clube, o médio mostra-se confiante para o resto da temporada:

"O primeiro impacto do novo treinador foi muito positivo. Passou-nos uma mensagem de enorme confiança. Ele, tal como nós, acredita que vamos alcançar o nosso objetivo no final da temporada. Estamos conscientes das dificuldades, mas sabemos bem o que valemos e o que podemos fazer dentro de campo. Temos qualidade para ficar na I Liga", começou por dizer o jogador de 35 anos.

O médio, que cumpre a 11ª temporada na equipa principal do Feirense, vê a união entre "jogadores, equipa técnica, estrutura e adeptos" como chave para o sucesso, e antecipa uma partida difícil frente ao Sporting, no domingo:

“Contra o Sporting, temos de ser coletivamente fortes, sempre equilibrados. Sabemos que vamos defrontar um adversário que tentará impor o seu jogo, mas só vamos conseguir um bom resultado se tivermos ambição e ousadia. Temos de acreditar que podemos fazer golos, se possível marcar e não sofrer. Mesmo em termos psicológicos, conseguirmos uma vantagem no marcador ia ser muito bom".



O Feirense-Sporting está marcado para domingo, às 20h00, no Estádio Marcolino de Castro. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.