Tiago Sá renova com o Braga até 2023

O Braga anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o guarda-redes Tiago Sá, que fica agora contratualmente vincado ao clube minhoto até 2023. O guarda-redes de 24 anos, titular da baliza do Braga, mostrou-se naturalmente feliz com a renovação de contrato:

"Significa o concretizar de um sonho de criança. Significa também que o trabalho foi bem feito desde que aqui cheguei, que estou hoje num momento estável e que consegui afirmar-me no plantel principal e na equipa. Estou muito feliz por isso, porque sempre foi esse o meu objetivo”.

Tiago Sá assumiu a titularidade da baliza após a lesão de Matheus e tem correspondido às expectativas de Abel Ferreira, que já deixou vários elogios publicos às suas prestações. Sá recordou o percurso desde as camadas jovens até à equipa principal:

“O facto de ter feito todos os escalões de formação, desde as escolinhas até à equipa B e até chegar à equipa principal, acho que valoriza todo este meu percurso. Às vezes tendemos a valorizar um pouco mais o jogador que vem de fora, que já tem créditos de outros clubes, mas a verdade é que também nunca senti isso. Senti-me sempre acarinhado por ser daqui e por ter feito toda a formação no clube".



Tiago Sá leva um total de 17 jogos feitos esta temporada, com apenas onze golos sofridos.