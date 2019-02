Federação adia todos os jogos do campeonato carioca

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) decidiu adiar todos os jogos do campeonato carioca marcados para este fim-de-semana, após a tragédia no centro de treinos do Flamengo.

A confirmação foi dada pelo diretor de comunicação da FERJ à "Globoesporte", durante a reunião que decorre nas instalações da federação e onde estão reunidos responsáveis do Flamengo, Vasco da Gama e Fluminense.

O indêndio deflagrou durante a madrugada e vitimou dez pessoas: seis jovens jogadores do Flamengo e ainda quatro funcionários do clube. O fogo destruiu por completo uma das áreas do centro de estágios, que é utilizado não só pela equipa de futebol profissional do Flamengo, mas também pelas equipas das camadas da formação do clube.

O espaço situa-se na zona oeste do Rio de Janeiro, uma das mais afetadas pelo temporal de quarta-feira. A chuva e o vento deixaram a zona sem luz e sem água.