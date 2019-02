Sérgio Conceição despede-se de Sala: "Descansa em paz, meu amigo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, despediu-se de Emiliano Sala, antigo jogador do Nantes, que faleceu após a queda de um avião que fazia a viagem para o País de Gales.

O atual técnico dos dragões cruzou-se com o avançado argentino no Nantes, e já se tinha mostrado emocionado com o desaparecimento de Sala e "pedido um milagre". Esta quinta-feira, as autoridades confirmaram que encontraram o corpo de Sala dentro do avião.

"Descansa em paz, meu amigo 'Emi'", pode ler-se na curta publicação de Sérgio Conceição nas redes sociais.