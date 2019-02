LeBron trava série de vitórias dos Celtics

Os Los Angeles Lakers regressaram às vitórias no TD Garden, casa de um dos candiatos ao título, os Boston Celtics. A equipa de LeBron venceu por 129-128, num jogo disputado até ao último segundo.

Os Lakers regressam aos resultados positivos depois da maior derrota da carreira de LeBron James, diante dos Indiana Pacers, por 136-94. O "King" foi uma das figuras da partida frente aos Celtics, ao apontar 28 pontos, 12 assistências e 12 ressaltos.

Este foi também a partida de reencontro com Kyrie Irving, antigo colega de equipa nos Cleveland Cavaliers. O base somou 24 pontos e oito assistências, mas não conseguiu evitar a derrota, que colocou um ponto final na série de cinco vitórias seguidas dos Celtics.

Com este resultado, os LA Lakers continuam na luta por um lugar nos "play-offs" de campeão. A equipa de LeBron ocupa a 10ª posição da conferência oeste, com 28 vitórias e 27 derrotas, a duas vitórias do registo dos LA Clippers, que ocupam o oitavo posto, último de acesso à fase final.

Os Celtics continuam a sua recuperação após um início de temporada menos conseguido. Os Boston Celtics ocupam a quarta posição a este, com um registo de 35-20. A conferência é liderada pelos Milwaukee Bucks, e Toronto Raptors, com 40 vitórias.

Outros resultados:

Indiana Pacers 116-92 LA Clippers

Orlando Magic 122-112 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 101-119 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 117-95 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 127-118 San Antonio Spurs