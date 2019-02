Irmão de Ferro destaca qualidades do central do Benfica

Jean Ferreira, irmão de Ferro, considera a jovem promessa do Benfica um central "com muita qualidade técnica", e uma boa opção para substituir Jardel, lesionado. Em declarações a Bola Branca, o irmão mais velho do defesa de 21 anos destaca as qualidades do jovem que se estreou pela equipa principal no dérbi frente ao Sporting, a contar para a meia-final da Taça de Portugal:

"Tem muita qualidade técnica apurada ao nível do passe. Os passes entre linhas desmontam muitas equipas adversárias. É forte no jogo aéreo com a sua altura, mas ainda tem muito para melhorar, claro. Dia após dia, vai acabar por melhorar as suas lacunas que ainda mostra".

Jardel lesionou-se na partida frente ao Sporting, e Ferro deverá ser mesmo titular frente ao Nacional, a contar para a I Liga, ao lado de Rúben Dias. Jean Ferreira entende que jogar com dois centrais de 21 anos "pode deixar alguma dúvida", mas o treinador recorda que os dois "já jogaram muitos jogos juntos" nas camadas jovens, acrescentado que "Ferro tem o que não tem Rúben Dias, e Rúben Dias tem o que Ferro não tem" o que permite que façam uma boa dupla na defesa.

O irmão do jovem central não tem dúvida que "Ferro se vai impor no Benfica", mas acredita que é muito cedo para definir Ferro e Rúben Dias como a dupla de centrais, pois reconhece que Jardel voltará ao onze inicial, logo que recupere da lesão muscular.

Jean Ferreira recorda o dia em Ferro se estreou na equipa principal do Benfica, revelando que "estava em Braga e decidiu ir ver o jogo", sublinhando que "o minuto 38 foi inesquecível", acrescentando que ainda "parece um sonho".

Finalmente, Jean Ferreira sublinha que "não será por deslumbramento ou vaidade" que Ferro deixará de vingar no futebol, porque é um jogador que "quer sempre mais" e que "não se contenta com o que tem" mas sempre com os pés assentes na terra.