Nantes retira camisola 9 em homenagem a Sala

Waldemar Kita, presidente do Nantes, anunciou que o clube francês vai retirar a camisola 9, em memória do avançado argentino Emiliano Sala.

O ponta-de-lança faleceu após o avião em que se deslocava para Cardiff ter caído no Canal da Mancha. Depois de vários dias de buscas, as autoridades encontraram o avião e confirmaram que o corpo de Emiliano Sala se encontrava no interior.

Sala, de 28 anos, tinha sido contratado pelo clube inglês por cerca de 17 milhões de euros, depois de quatro temporadas ao serviço do Nantes. O presidente do clube francês anunciou, em comunicado, a decisão de retirar o antigo dorsal do jogador:



"Estou sem palavras. O Emiliano deixou aqui a sua marca e por isso queremos homenageá-lo ao retirar a camisola 9. Nunca te vamos esquecer 'Emi'", pode ler-se.