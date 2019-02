​Bloco de Esquerda quer acabar com exames nacionais do 9.º ano

O Bloco de Esquerda (BE) vai apresentar um projeto para abolir os exames nacionais do 9.º ano, anunciou esta sexta-feira, no parlamento, a deputada Joana Mortágua.

"O BE vai apresentar um projeto para acabar com os exames do 9.º ano que é um anacronismo", afirmou Joana Mortágua durante a discussão da reorganização dos ciclos de estudo do ensino básico e secundário na reunião plenária que está a decorrer esta sexta-feira de manhã.

O tema surgiu durante a discussão de dois projetos de resolução apresentados pelas bancadas do PCP e do CDS sobre a reorganização dos ciclos, tendo em conta que a atual situação é prejudicial para o sucesso académico de muitos alunos.

O BE está de acordo que é preciso um amplo debate sobre a reorganização dos ciclos de ensino, mas lembra que também é preciso acabar com "o excessivo peso dos exames nacionais" que foram instituídos no tempo de Nuno Crato.

O anterior ministro criou exames do 4.º e 6.º anos, que foram abolidos pela atual equipa governativa, e agora, segundo o BE, é preciso acabar também com as provas nacionais do 9.º ano.

Em alternativa aos exames nacionais do 4.º e 6.º anos, o Ministério da Educação decidiu criar provas de aferição antes do fim dos ciclos de ensino básico: No 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade.