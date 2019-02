Loum pode defrontar Moreirense. "Nada nas regras o impede de jogar"

Mamadou Loum pode jogar frente ao Moreirense. O esclarecimento é feito pelo especialista em direito desportivo, Emanuel Calçada, que sustenta a sua opinião recordando que um atleta pode ser inscrito por três clubes numa época.

Do ponto de vista formal, Loum está sub-cedido pelo Moreirense ao FC Porto, mas poderá defrontar os cónegos, esta sexta-feira. É que diz o regulamento de competições, proíbindo-o, sim, de defrontar o Braga na 27ª ronda da Liga:



"Não vislumbro nada na legislação que o impeça de jogar. Por cada época em Portugal, um jogador pode ser inscrito por três clubes e jogar por dois. Não me parece que haja aqui nada de ilícito", sustenta o também secretário geral da associação de agentes, em declarações a Bola Branca.

"As pessoas têm de perceber que o futebol é um mercado volátil. Não podemos limitar tudo o que seja circulação de um atleta, este aspeto especifico faz parte do mercado. Os treinadores também circulam. Estariamos a criar entraves e a colocar barreiras num negócio em que não faz sentido que existam", conclui.

Após as últimas alterações ao regulamento, qualquer jogador emprestado entre clubes do escalão principal está impedido de defrontar a sua "casa mãe". Porém, a situação de Loum, por se tratar de uma sub-cedência do Moreirense ao FC Porto após um primeiro empréstimo do Braga aos cónegos, levantava um ponto de interrogação sobre se essa proibição seria relativa ao Moreirense ou Braga.

O ponto 8 do artigo 78º não deixa, no entanto, dúvidas: "Durante o período da cessão, é proibida a utilização dos jogadores cedidos nos jogos disputados entre os clubes cedentes e cessionários, considerando-se apenas o clube cedente originário no caso de sub-cedência", lê-se.