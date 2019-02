Bernardo Silva: "Foi pena o Benfica não ter aproveitado a minha geração"

Bernardo Silva, jogador do Manchester City, lamentou a falta de aposta do Benfica na formação aquando da sua passagem pelas camadas jovens do clube encarnado. Em entrevista ao jornal "Record", o médio internacional português deixou elogios ao atual projeto das águias:

"Vejo que o Benfica agora está a dar valor ao trabalho que se faz na formação. Foi uma pena não se ter aproveitado a minha geração do Seixal. Não se aproveitou o André Gomes, o João Cancelo, eu, entre outros. Depois aproveitou-se o Lindelof, Gonçalo Guedes e Nélson Semedo. Estão a perceber que faz sentido apostar no jogador português porque há muita qualidade".

O médio de 24 anos deixou o clube encarnado em 2014 para rumar ao Mónaco, depois de apenas três jogos na equipa principal do Benfica. Depois três temporadas de sucesso no principado, Bernardo Silva rumou ao Manchester City.

Bernardo, hoje um dos craques dos "citizens" de Pep Guardiola, não poupou elogios à nova coqueluche da Luz, João Félix: "Fico feliz pelo seu sucesso, assim como os outros que subiram à equipa principal. A qualidade do Félix era nítida, é um jogador fantástico".