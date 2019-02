Jorge Sousa estreia-se esta época na I Liga no Moreirense-FC Porto

Jorge Sousa está de regresso à arbitragem depois de longa paragem devido a lesão. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro de 43 anos da AF Porto para ajuizar a partida inaugural da 21ª jornada da I Liga, entre Moreirense e FC Porto.

A partida em Moreira de Cónegos vai marcar a estreia do árbitro esta temporada no principal escalão, depois de ter enfrentado uma longa recuperação a uma cirurgia realizada em junho, a um dos tendões de Aquiles.

Sousa esteve recentemente em duas partidas da II Liga, no Varzim-Leixões e Arouca-Académico de Viseu e está agora preparado para regressar ao principal escalão. A última partida de Jorge Sousa na I Liga foi no dia 13 de maio de 2018, na última jornada do campeonato 2017/18, na vitória do Marítimo frente ao Sporting.

Apesar da lesão, Jorge Sousa não esteve completamente afastado da arbitragem. O experiente árbitro desempenhou a função de VAR em 17 encontros da I Liga, e também na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sporting.

No Moreirense-FC Porto, Jorge Sousa vai ser assistido por Nuno Manso, Valdemar Maia e António Filipe Alves. No videoárbitro estará Luís Ferreira, auxiliado por Bruno Trindade. O jogo tem início esta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.