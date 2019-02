Enfermeiros avançam com providência cautelar contra requisição

O Sindicato Democráticos dos Enfermeiros (Sindepor) vai interpor uma providência cautelar para suspender a requisição civil dos enfermeiros decretada na quinta-feira pelo Governo. O anúncio foi feito no decorrer de um protesto de enfermeiros à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Os “enfermeiros querem negociar”, mas o Governo está a empurrar estes profissionais para uma “situação insustentável”, disse a bastonária Ana Rita Cavaco em declarações junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde estão concentrados dezenas de enfermeiros esta manhã.



“Ao não negociar, [o Governo] empurra-nos provavelmente para situações de abandono de serviço que não são desejáveis”, sublinhou.



Segundo a mesma responsável, de acordo com os dados que tem até ao momento, pode assegurar que os serviços mínimos foram garantidos durante a greve.



O Governo decretou a requisição Civil até ao dia 28 de fevereiro de 2019. A portaria requisita os enfermeiros que exerçam funções no Centro Hospitalar e Universitário de S. João, no Centro Hospitalar e Universitário do Porto, no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga e no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu "que se mostrem necessários para assegurar o cumprimento dos serviços mínimos" definidos pelo tribunal arbitral.

Segundo o Ministério da Saúde, "o direito à greve será condicionado", através da requisição civil, "apenas na medida do estritamente necessário para preservar o direito à proteção da saúde".



O argumento foi rejeitado pelos dois sindicatos que convocaram a greve em blocos operatórios, que dizem que não houve incumprimento dos serviços mínimos.