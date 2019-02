Enfermeiros avançam com providência cautelar contra requisição civil

Cidadao

08 fev, 2019 Lisboa 10:36

Providência Cautelar sim, mas continuem com as alternativas que falaram: greve de zelo, faltas rotativas, abandono de serviço, etc. Os Juízes, nem todos os são verdadeiramente. Podem calhar com um integro, um Juíz com "Jota Grande" , ou com um candidato a comissário político e neste último caso, não demorará muito a indeferir a providência cautelar.