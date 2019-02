Incêndio no centro de estágios do Flamengo mata dez jovens atletas

As vítimas mortais ainda não foram identificadas. Mas, de acordo com os órgãos de comunicação brasileiros, citando os bombeiros, nas instalações devastadas pelo fogo dormiam atletas do clube entre os 14 e 17 anos.

Um incêndio no centro de estágios do clube brasileiro Flamengo, no Rio de Janeiro, provocou dez mortos e três feridos, um dos quais em estado grave. O fogo deflagrou durante a madrugada. Os bombeiros foram acionados por volta das 5h00, hora local.

O fogo destruiu por completo uma das áreas do centro de estágios, que é utilizado não só pela equipa de futebol profissional do Flamengo, mas também pelas equipas das camadas da formação do clube.

O espaço situa-se na zona oeste do Rio de Janeiro, uma das mais afetadas pelo temporal de quarta-feira. A chuva e o vento deixaram a zona sem luz e sem água.

Este é considerado um dos centros de treino mais modernos da América Latina, e um dos maiores do mundo. No ano passado foi inaugurado um novo módulo para o futebol profissional. A estrutura pré-existente foi deixada para as camadas base do clube.