Dia de "perturbações" nos serviços dos TST

Os autocarros da Transportes Sul do Tejo (TST) podem estar parados, esta sexta-feira, até às 15h00. Em causa está um plenário de trabalhadores para debater aumentos salariais,

“Para o período compreendido entre as 3h00 e as 15h00 poderá causar perturbações na realização dos nossos serviços programados para este dia”, pode ler-se na nota divulgada no site.

A empresa TST cobre os municípios da Península de Setúbal, com 190 carreiras.