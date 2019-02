Costa quer limitar mandatos de eurodeputados socialistas

António Costa não quer mais de dois mandatos para os eurodeputados socialistas. Na reunião desta qiunta-feira da comissão política do PS, que serve para mandatar o líder do partido a apresentar no dia 16 o cabeça de lista às europeias, foram anunciadas as prioridades para a constituição dessa lista.

António Costa neste discurso aos dirigentes nacionais do partido afirmou que a aposta tem de passar, por um lado, pela renovação das listas às eleições europeias: não quer mais do que dois mandatos para cada eurodeputado.

Por outro lado, quer garantir quadros políticos para essas listas que possam assegurar as principais comissões em Bruxelas.

O secretário-geral do PS defendeu na comissão política o equilíbrio regional na constituição da lista. Quer a Madeira e os Açores com nomes logo nos primeiros lugares e quer ainda uma lista paritária.