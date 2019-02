Bairro da Jamaica. Bispo de Setúbal critica “aproveitamento mediático”

O bispo de Setúbal é o primeiro convidado da entrevista conjunta que a partir desta sexta-feira, vai passar a ser feita semanalmente pela Renascença e pela agência Ecclesia. A conversa com D. José Ornelas começa pelo bairro da Jamaica, no Seixal, um dos bairros problemáticos da sua diocese, por onde, nos últimos dias ,passaram muitos políticos, incluindo o Presidente da República.

Muito crítico da atuação da comunicação social e do empolgamento que faz dos casos, D. José Ornelas diz que quem ali vive se sente “altamente incomodado” pelo assédio dos jornalistas. E fala da ajuda que a Igreja presta em muitas destas zonas problemáticas.

Natural da Madeira, o bispo de Setúbal acompanha com preocupação a situação na Venezuela, que visitou algumas vezes quando foi provincial geral dos Missionários Dehonianos. Não sabe dizer se o Governo português fez bem em reconhecer a legitimidade a Juan Guaidó para assumir a presidência do país até haver eleições, mas do que não tem dúvidas é de que, seja qual for, a solução encontrada terá de ter a “concordância dos militares”.

D. José Ornelas fala, ainda, da cimeira que, dentro de alguns dias, terá lugar, no Vaticano, sobre pedofilia e proteção dos menores, considerando que faz parte do “processo de purificação” que a Igreja tem em curso, numa questão em que já há “tolerância zero”.

Sobre a violência doméstica, o bispo de Setúbal defende que o combate eficaz terá de passar por uma mudança de mentalidades, que deixe de admitir que ao homem “tudo é permitido”.



A diocese de Setúbal vai fazer 44 anos em julho. Foi criada em 1975, no período da pós-revolução de Abril, numa zona socialmente complicada e desfavorecida. A situação melhorou, mas permanecem algumas bolsas de pobreza e de tensão social e há, por toda a região, muitos bairros problemáticos. Ultimamente, tem-se falado muito do bairro da Jamaica. Já lá foi?

Já lá fui, sim, e tenho seguido a situação pela presença da paróquia da Amora, a que pertence o bairro da Jamaica. Era uma situação que já era preocupante antes e sabemos também que era uma preocupação da autarquia do Seixal, de resolver o programa habitacional, porque aquilo nunca foi um bairro acabado e foi sempre sendo ocupado por famílias com dificuldades, Não é que tenha sido um bairro dramático, do ponto de vista de ordem, mas as condições de habitabilidade daqueles edifícios suscitam preocupação a toda a gente. Aliás, é nesse processo que muitas pessoas começaram a ser deslocadas para outras situações habitacionais. E espero que isso possa concluir-se o mais cedo possível.

Precisamente na paróquia da Amora foi sugerido que a estratégia não seria tanto trabalhar no bairro, mas fazer com que o bairro se inserisse na paróquia.

A paróquia da Amora é uma paróquia diversificada, com bairros de diversa natureza, alguns também de habitação precária e de populações imigrantes recentes, que apresentam dificuldades próprias. Não é a única esta. Há outras situações, concretamente no concelho do Seixal, que precisam de atenção.

Essa estratégia de integração pode ser a acertada?

Penso que, hoje em dia, toda a gente concorda que não se pode transplantar uma situação de um bairro desta natureza para um bairro idêntico noutro lado, mas de integrar estas pessoas, sobretudo as que são imigrantes recentes, dentro de uma população já residente, de tal maneira que não se concentrem problemáticas de natureza económica e cultural que criem conflitos ou, pelo menos dificuldade de inserção dentro do tecido social.

E é preciso ajudar as populações a refazer a vida, a encontrar trabalho, projetos na área da educação. Também é aí que a Igreja tem atuado, através das suas instituições?

Eu digo sempre que a Igreja tem uma função que não substitui a do Estado, mas que pode ser de uma validade importante.

Complementar?

Complementar, mas que serve de base a outro tipo de integrações. Quando eu me sento numa igreja ao lado de outras pessoas de outra nacionalidade, raça ou cultura, estou criando um laço novo e um tipo de integração que não é absorvente nem assimilante, mas que é integrante com os valores que eu trago. E nós temos na nossa diocese paróquias muito diversificadas, com muita gente que chegou das ex-colónias, do Brasil, mas cada vez mais também dos países de leste e, agora, da Ásia, mais recentemente, da Índia, que nos apresentam desafios, mas também possibilidades novas. O facto de nós não sermos uma entidade oficial, que muitas vezes causa algum receio a quem chega, porque não estão totalmente legalizados, dá-nos também uma possibilidade de agir do ponto de vista mais humano, ligando às famílias, às necessidades locais, do que do ponto de vista oficial, burocrático e legal, que isso deixamos para as instâncias competentes.

Nalgumas zonas, como na Caparica-Pragal, por exemplo, os Leigos para o Desenvolvimento decidiram abrir lá a sua primeira missão em Portugal, eles que têm trabalhado sobretudo em África. Acompanha estas intervenções, estes projetos?

Sim, ainda estive com representantes da paróquia, e com eles também já estive várias vezes. É uma iniciativa que está a iniciar, que vejo com muito bons olhos, porque este bairro, concretamente do Pragal, a paróquia tem uma grande maioria de imigrantes recentes. E na paróquia estão muito ativos. São na maioria de Cabo Verde, gente que tem um fundo religioso muito grande, e isto significa também para a diocese um desafio enorme, que é este - as pessoas chegam, muitas trabalham por turnos na restauração, nas obras, e não têm uma vida muito normal, que lhes permita, por exemplo, participaram da vida de uma comunidade ao domingo. Portanto, temos de encontrar modos de ir ao encontro destas pessoas de outro modo. Por outro lado, o facto destas pessoas serem cristãs, e encontrarem aqui uma comunidade cristã, constitui para eles um fator de integração determinante. Mas, por exemplo, as escolas são um outro fator de integração importante.

Fundamental, porque são comunidades com muitas crianças e jovens?

Fundamental. Para já dão um contributo de juventude nova, depois têm gente com capacidades grandes, e sobretudo estas famílias fazem da educação dos próprios filhos uma prioridade enorme. Normalmente, este jovens querem inserir-se com competência no mercado do trabalho e social, e por isso mesmo é muito importante dar respostas a esta sede de serem cidadãos de pleno direito dentro da nossa sociedade.

Os problemas sociais, sobretudo quando são mediatizados, acha que há algum aproveitamento político dessas situações?

Um aproveitamento mediático.

Houve no caso do bairro da Jamaica?

Da Jamaica e da Boavista (em Setúbal). Quer dizer, chega-se como se estivéssemos numa guerra civil, e não tem nada disso. Houve um incidente deplorável, mas deixem as entidades competentes investigarem essas coisas. O empolamento disto, que também houve no bairro da Belavista, onde se queimaram algumas coisas. Sei que uma parte, pelo menos, das pessoas que intervieram nisso não eram sequer dali, mas depois as televisões assentaram arraiais à frente da esquadra da polícia, como se estivessem esperando um assédio, ou uma emergência nacional.

As pessoas de lá, tanto na Jamaica como na Boavista, sentem-se altamente incomodadas por esse assédio. Depois vão entrevistar as pessoas, e aparecem sempre aqueles ‘carapaus de corrida’, que gostam de dar voz, e que fazem daquilo um cenário que vai muito para além da realidade das coisas. Como vivemos numa época mediática, aquilo que passa na televisão é que é a verdade, e tantas vezes foi altamente empolado. Temos problemas? Temos, mas não é propriamente...

Não há conflitos entre grupos étnicos?

Não digo que não existam, mas onde é que não existem? Eu acho que não há para se falar do território de Setúbal como sendo um caso nacional de conflito cultural e étnico.