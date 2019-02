Incêndio em armazém em Vila do Conde causa danos em várias viaturas

Um incêndio que ocorreu num armazém em Vilar de Pinheiro, Vila do Conde, causou esta quinta-feira danos em diversas viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

"Recebemos o alerta pelas 21h17 para um incêndio num armazém de veículos pesados e pneus, em Vilar de Pinheiro, concelho de Vila do Conde, que esteve ativo pouco mais de meia hora. O incêndio causou danos no local e várias viaturas foram consumidas pelas chamas", disse fonte do CDOS, sem especificar o número de veículos afetados.

Segundo a mesma fonte, o incêndio foi circunscrito ao armazém em causa, não afetando outros espaços, e não existem feridos a registar.

As chamas foram combatidas por 33 operacionais, apoiados por 12 viaturas dos bombeiros.