Meia-maratona de Lisboa com recorde de participantes e à procura de bater recorde do mundo

A meia-maratona de Lisboa, agendada para 17 de março, tem um prémio de 50 mil euros para quem quebrar recorde do mundo da distância.

Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, pretende recuperar esse recorde, “roubado” à capital portuguesa pela meia-maratona de Valência, em 2018.

“É sempre imprevisível dizer que se vai bater o recorde do mundo, mas a tentativa é essa. O recorde do mundo feminino poderá acontecer. O leque de atletas masculinos é fantástico, é muitíssimo bom. Todos os outros anos também tem sido muitíssimo bom, mas este ano tivemos mais cuidado em convidar atletas com qualidade e pode acontecer. Tem de haver um dia propício”, disse.

A edição deste ano, a 29.ª, apresentada esta quinta-feira, contará com um recorde de estrangeiros inscritos. Nos homens, destaque para o queniano Erick Kiptaniu, que venceu em Lisboa no ano passado com a marca de 60,13 minutos. Nas senhoras marcará presença a etíope Netsanet Gudeta, campeã mundial da distância.

Carlos Móia, organizador da meia-maratona, destaca o crescimento da prova. “Estamos com um recorde de presenças. Temos mais de sete mil estrangeiros”.

Nos portugueses, Hermano Ferreira quer voltar a ser o melhor luso, mas com melhoria na marca pessoal.

A partida da elite feminina está marcada para as 10h15 de dia 17 de março e, 15 minutos mais tarde, arranca a elite masculina. As elites partem de Algés. Os restantes inscritos arrancam da margem sul do tejo e atravessam a ponte.