França. Anthony Lopes elimina Rebocho

O Lyon, com Anthony Lopes, venceu, fora, o Guingamp, de Pedro Rebocho, por 2-1 e continua na Taça de França.

Os golos dos visitantes foram apontados por Dembelé e Cornet.

Já pela equipa da casa marcou Mendy, aos 88 minutos.

O Lyon segue em frente na Taça francesa e vai agora receber o Caen a 26 de fevereiro.

No mesmo dia, o Rennes recebe o Orleães (II Liga) e o PSG o Dijon. O quarto e último jogo da ronda é a visita do Nantes ao terreno do Vitré, do quarto escalão.