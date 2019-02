Ténis. Portugal derrotado pelo Luxemburgo

A seleção feminina de ténis perdeu esta quinta-feira frente ao Luxemburgo 3-0, somando o segundo desaire consecutivo no Grupo II da Zona Europa/África da Fed Cup, que está a decorrer no Centre National de Tennis, no Luxemburgo.

Ana Filipa Santos (704.ª no ranking ITF), de 22 anos, foi chamada a estrear-se ao serviço da equipa portuguesa, mas não conseguiu superar a jovem Eleonora Molinaro, de 18 anos, que conquistou o primeiro ponto para a seleção anfitriã em dois sets, por 6-1 e 6-1, em menos de uma hora.

Depois do desaire da lisboeta ante a antiga top-10 mundial de juniores e 438.ª colocada na hierarquia da WTA, a bicampeã nacional Francisca Jorge (648.ª WTA) foi igualmente derrotada pela mais experiente jogadora da casa, Mandy Minella, de 33 anos e 99.ª classificada no 'ranking' WTA, por 6-3 e 6-0.

No encontro de pares, a também estreante Cláudia Cianci e Maria Inês Fonte foram incapazes de superar Eleonora Molinaro e Claudine Schaul, que, após duas partidas em 6-1 e 6-4, sentenciaram a vitória do Luxemburgo diante Portugal, por 3-0.

Consumado o desaire, a seleção nacional vai defrontar na sexta-feira a África do Sul na terceira jornada da 'pool' B. Em caso de triunfo mantém-se no Grupo II da Zona Europa/África. Se perder, desce ao Grupo III da Fed Cup.