Queiroz quer ganhar pela Colômbia seja com “rock” ou com “samba"

O treinador luso assinou até 2022 com o objetivo de levar a equipa colombiana ao Mundial de 2022, no Qatar.

Aos jornalistas, Queiroz deixou a promessa de honrar os pergaminhos e o património do futebol colombiano.

“Quero dizer a todos que é para mim uma honra e um sentimento de felicidade e humildade assumir o cargo de selecionador da Colômbia. Agradeço à federação a confiança e a esperança que depositam no meu trabalho, na minha experiência. Vou tentar, como sempre, fazer o melhor para cuidar bem do património, prestígio e reputação que a Colômbia tem hoje em todo o mundo. Esse é o meu primeiro compromisso, essa é a minha primeira obrigação”, disse.

Não garantiu ganhar a Copa América, mas Queiroz promete "tentar ganhar todos os jogos". “Vou aproveitar que tenho aqui a camisola da seleção para lançar um repto aos jogadores: têm de erguer esta camisola sempre bem alto. E isso só se consegue tentando ganhar e, claro, ganhar", referiu.

O técnico acrescentou “que o estilo de jogo que mais me agrada é o de respeitar a arte de procurar ganhar o jogo. Se o estilo for ‘rock and roll’ assim o faremos, se for ‘samba’ a mesma coisa”.

O ex-selecionador das camadas jovens na altura da chamada "geração de ouro" puxou dos galões. “Recordo-me, há muitos anos, com muitos meninos que orientava. Não sei se conhecem alguns deles: João Pinto, Fernando Couto ou Rui Costa. Dizia-lhes, em Riade, que estávamos ali para ser campeões do mundo (de Sub-20). O que recebi deles foi um sorriso de escárnio. Em 1989, pensavam que estava doido. E a minha visão de 1989 é a mesma de hoje."

“Se queremos melhorar e ser campeões, há que o ser todos os dias. Há que ter um plano de campeão, uma preparação de campeão, uma atitude de campeão. Sem essa atitude como base, como é que se consegue ser campeão?

Aos 65 anos, o técnico português muda-se para a América do Sul e sucede ao argentino Jose Pekerman, depois de oito anos a comandar o Irão.

Já o presidente da Federação Colombiana de Futebol reconhece que Carlos Queiroz vai começar um trabalho árduo”, mas acrescenta que “o povo tem uma grande paixão. Nada mais une este país que a seleção”.

“Vamos trabalhar, a partir deste momento. Teremos compromissos complicados. Continuamos a ter o sonho de que a seleção da Colômbia está preparada para conquistar coisas importantes. É isso que deixamos nas suas mãos”, referiu Ramon Jesurun para Queiroz.