"Café Memória". Demências já sentaram 500 pessoas à mesa de um café de Barcelos

Mais de 500 pessoas, na sua maioria cuidadores, já participaram no Café Memória Barcelos, um espaço de partilha de experiências e de ajuda para quem lida de perto com demências como o Alzheimer.

O Café Memória Barcelos, que celebra no sábado o seu 2.º aniversário, já contou com 24 sessões, sempre no segundo sábado de cada mês, e já “fidelizou” uma boa parte dos participantes.

“O grupo é aberto e será sempre aberto, mas nota-se uma certa fidelização dos participantes, sinal de que encontram ali um espaço de ajuda e de conforto”, disse à Lusa o diretor clínico da Casa de Saúde S. João de Deus, entidade responsável pela operacionalização do projeto em Barcelos.

Segundo Zeferino Ribeiro, as sessões decorrem em ambiente informal, à mesa de um café, e em cada uma delas é tratado um tema diretamente relacionado com as demências e os problemas de memória.

Para o efeito, são convidados especialistas em várias áreas, como enfermeiros, médicos, psicólogos, juristas ou fisioterapeutas.

Os cuidadores são, “de longe”, os mais assíduos.

“Querem aprender a cuidar mas também querem sentir que pelo menos aquelas duas de cada sessão são um tempo deles e para eles”, referiu Zeferino Ribeiro.

A demência prevalecente é o Alzheimer (83%), verificando-se que a grande maioria dos familiares/cuidadores são mulheres (69%).

Numa das próximas sessões, em cima da mesa estará o estatuto do cuidador informal, que Zeferino Ribeiro reputa de “essencial” para valorizar quem abdica da sua vida própria para tratar de um familiar.

“É muito importante que o estatuto de cuidador informal seja reconhecido, para valorizar quem cuida e para se caminhar no sentido da progressiva desinstitucionalização dos portadores de demências”, sublinhou.

Nestes primeiros dois anos, o Café Memória Barcelos contou com a participação de 508 pessoas (241 no 1.º ano e 267 no 2º), números que deixam “bastante satisfeita” a direção da Casa de Saúde S. João de Deus.

“O crescimento do número de participações neste segundo ano mostra que esta é uma resposta necessária na cidade de Barcelos. Foi com sentido de missão que abraçámos esta iniciativa, juntamente com a autarquia de Barcelos, seguindo a cultura do trabalho em rede que temos vindo a defender e pelo qual temos batalhado”, afirmou a diretora da Casa de Saúde S. João de Deus, Isabel Bragança, citada num comunicado da instituição.

Por isso, o projeto tem continuidade garantida em Barcelos.

O ”Café Memória” em Portugal é uma iniciativa da Sonae Sierra e da Associação Alzheimer Portugal e conta desde o seu lançamento com o apoio de diversos parceiros institucionais.

A Alzheimer é uma instituição particular de solidariedade social, de âmbito nacional, criada há 28 anos para promover a qualidade de vida das pessoas com aquela e outras demências demência, bem como dos seus familiares e cuidadores.